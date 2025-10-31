العالم اليوم - بجملة واحدة.. هيغسيث يعلق على استئناف التجارب النووية

وقال هيغسيث في كوالالمبور بعد محادثات مع نظيره الصيني دونغ جون: "كان الرئيس واضحا، يجب أن يكون لدينا ردع نووي موثوق. استئناف التجارب طريقة مسؤولة إلى حد ما".

والخميس أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا".

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية: "بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".

وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".

وأضاف ترامب أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".

وسارع خصما واشنطن إلى الرد، إذ حثت بكين الولايات المتحدة على "الالتزام الجاد بالتزامات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، بينما أكدت موسكو أن اختبارها أخيرا أحدث صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية لا يشكل تجربة نووية.