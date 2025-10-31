نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام أوجسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أوجسبورغ، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد اوجسبورج في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند ضد نظيره فريق أوجسبورج، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام أوجسبورج

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: أنتون - كوتو - بنسيباني.

خط الوسط: جيراسي - نميتشا - جوب بيلينجهام- تشيكيوميكا.

خط الهجوم: براندت - أنسيلمينو - بيير

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc هي الناقلة لأحداث مباريات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي، وستنقل مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج عبر قناة mbc action.

