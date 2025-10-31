نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل زعير يطالب بتسجيل المتحف المصري الكبير في موسوعة جينيس ويؤكد:- افتتاحه حدث القرن عالميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الخبير السياحي الدكتور وائل زعير ان افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث القرن بالنسبه للسياحه العالميه وهو حدث تاريخي طال إنتظاره ويمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحده ويجب علي الدوله المصريه أن تسعي إلي تسجيل هذا الحدث في موسوعه جينيس ريكورد للأرقام القياسيه سواء من حيث المساحه أو عدد القطع المعروضه والتي تصل إلي مائه ألف قطعه أثريه كما يساهم افتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحه المصريه عامه والسياحه الثقافيه والأثرية بشكل خاص لذلك علي جميع صناع السياحه في مصر استغلال الحدث الاستغلال الامثل لوضع مصر في المكانه التي تستحقها علي خريطه السياحه العالميه