نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- افتتاح عالمي مهيب للمتحف المصري الكبير بحضور ملوك ورؤساء من 79 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث تاريخي استثنائي يُجسد اهتمام العالم بالحضارة المصرية العريقة ودورها في نشر ثقافة السلام والتنوع الإنساني.

ويُشارك في الحفل (79) وفدًا رسميًا، من بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على الساحة الدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحفل سيشهد حضور ملوك وملكات وأمراء وأولياء عهد وأعضاء من الأسر الحاكمة من دول:

بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، لوكسمبورج، موناكو، اليابان، وتايلاند، في تأكيدٍ على عمق العلاقات الثقافية والدبلوماسية التي تربط مصر بدول العالم.

رؤساء دول وحكومات يشاركون في الحدث التاريخي

كما يشارك في الحفل رؤساء دول كل من:

جيبوتي، الصومال، فلسطين، البرتغال، أرمينيا، ألمانيا، كرواتيا، قبرص، ألبانيا، بلغاريا، كولومبيا، غينيا الاستوائية، الكونغو الديمقراطية، غانا، إريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الحضور الرئاسي المكثف يُبرز تقدير قادة العالم للدولة المصرية ولدورها الريادي في حماية التراث الإنساني ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعاون الدولي.

رؤساء وزراء وحضور وزاري وبرلماني من مختلف القارات

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن حفل الافتتاح سيشهد أيضًا مشاركة رؤساء وزراء كل من:

اليونان، المجر، بلجيكا، هولندا، الكويت، لبنان، لوكسمبورج، وأوغندا، بالإضافة إلى وفود وزارية وبرلمانية من أكثر من 40 دولة حول العالم، تشمل:

الجزائر، قطر، المغرب، فرنسا، الهند، الصين، البرازيل، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، كندا، جنوب إفريقيا، تركيا، النمسا، تونس، وإيطاليا، وغيرها من الدول الصديقة.

هذا التمثيل الدولي يعكس احترام المجتمع الدولي للرؤية المصرية الحديثة التي تجمع بين الأصالة والتجديد في تقديم تراثها للعالم.

مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الحدث الثقافي الأكبر

وأكد المتحدث الرسمي أن الافتتاح سيشهد مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها:

جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة (تحالف الحضارات)، البرلمان العربي، ووكالة الجايكا اليابانية، إلى جانب حضور عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية.

المتحف المصري الكبير.. رمز لتجديد الحضارة وإبداع الحاضر

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يجمع بين عراقة التاريخ المصري القديم وروح الإبداع الحديث، ويُجسد رؤية الدولة المصرية في تحويل التراث إلى مشروع حضاري عالمي يخدم الإنسانية جمعاء.

هذا الحدث يعكس ريادة مصر الثقافية والحضارية ويؤكد مكانتها كـ جسر حضاري عالمي يربط شعوب العالم عبر الحوار والثقافة والسلام، ليظل اسم مصر منارةً للتاريخ ومصدر إلهامٍ للحضارات.