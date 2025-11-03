توغلات إسرائيلية في درعا السورية
توغلت قوةٌ تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية معرية الواقعة بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا السورية، قرب الجولان المحتل.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن ثلاث آليات عسكرية للاحتلال دخلت إلى مسافة محدودة داخل أراضي القرية قبل أن تنسحب لاحقًا.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال مشطت محيط الحدود الجنوبية الغربية السورية، ويعدّ هذا التوغّل الأول من نوعه منذ عدة أشهر في منطقة حوض اليرموك التي تتعرّض من حين إلى آخر لانتهاكات من قبل الاحتلال.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، وقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد أدانت سوريا مرارًا هذه الاعتداءات، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ لوقفها.
