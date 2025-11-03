نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: ترحيل الروس من لاتفيا بسبب اختبارات لغوية بسيطة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت صحيفة Mysl Polska البولندية عن اعتقادها بأن ترحيل الروس من لاتفيا هو مثال على السياسة القومية السيئة التي تنتهجها سلطات الجمهورية ضد موسكو.

وقالت الصحيفة: "هل يُمكن لحفنة من السيدات المسنات اللواتي رسبنَ في اختبار لغوي بسيط أن يُشكّلن تهديدا حقيقيا للأمن القومي لجمهورية لاتفيا؟ الإجابة واضحة. وربما ينطبق هذا على اللاتفيين أنفسهم أيضا".

وجرت الإشارة إلى أن لاتفيا تُشدّد باستمرار موقفها تجاه روسيا وسكان لاتفيا الناطقين بالروسية.

وأضافت الصحيفة أن الصراع الأوكراني أصبح ذريعة مناسبة لفرض قيود جديدة.

في وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن السلطات الروسية أطلقت إجراءات لإيواء 800 مواطن روسي تم ترحيلهم من لاتفيا بسبب عدم معرفتهم اللغة اللاتفية.

وسبق أن ذكرت الصحيفة الأوروبية "Politico" نقلا عن مديرة الاتصال العام في إدارة الجنسية والهجرة في لاتفيا، مادارا بوكي، أن 841 مواطنا روسيا كانوا يعيشون في لاتفيا ولم يظهروا مستوى كافيا في إتقان اللغة اللاتفية، كما لم يجتازوا فحص الخلفية والأمان. وقد أمرتهم السلطات اللاتفية بمغادرة البلاد.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن أكثر من 12 ألف روسي في الخارج تقدموا بطلبات للانتقال إلى روسيا