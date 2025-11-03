نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء من الدوحة: مصر تدعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره في المقال التالي

على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمني الدكتور سالم صالح بن بريك، حيث أكد مدبولي أن مصر تساند الحكومة الشرعية في اليمن وتدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، انطلاقًا من ثوابت الموقف المصري القائم على وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

جاء اللقاء بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر، وذلك خلال مشاركة مدبولي في القمة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مدبولي: أمن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي

أكد رئيس الوزراء أن مصر تتابع عن كثب التطورات في اليمن، وتدرك حجم التحديات التي تواجه الشعب اليمني، مشددًا على أهمية توحيد الصف اليمني وإعلاء المصلحة الوطنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما أشار إلى أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، في ظل التداعيات الراهنة التي تؤثر على أمن حركة السفن والتجارة الدولية.

رئيس الوزراء اليمني: نثمّن الدعم المصري ونطمح لتوسيع التعاون

من جانبه، أعرب الدكتور سالم صالح بن بريك عن تقديره العميق لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مثمنًا دورها الداعم لليمن خلال الأزمة الراهنة، وما تحظى به الجالية اليمنية في مصر من حفاوة الاستقبال والرعاية.

وأشار بن بريك إلى التداعيات السلبية التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها على أمن البحر الأحمر وقناة السويس، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في قطاعات الكهرباء والجمارك والضرائب، مع بحث إمكانية توسيع التعاون في الصحة ومختلف المجالات التنموية.

كما أكد أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين قريبًا، مع تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في المناطق اليمنية الآمنة والمستقرة.

مدبولي يقترح عقد منتدى لرجال الأعمال المصريين واليمنيين

وفي ختام اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن، مع اقتراح تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش أعمال اللجنة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في اليمن وسبل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد بما يخدم مصالح الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.