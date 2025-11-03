نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة سويسرا: لا نشارك في مناقشات الاتحاد الأوروبي حول مصادرة الأصول الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة سويسرا، في مؤتمر صحفي، إن بلادها لا تشارك في مناقشات الاتحاد الأوروبي حول مصادرة أصول بنك روسيا المركزي المجمدة في أوروبا لتمويل قروض جديدة لأوكرانيا.

وردا على سؤال من مراسل تاس حول كيف تقيم الحكومة السويسرية خطط المفوضية الأوروبية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لإصدار قروض جديدة لأوكرانيا، أضافت سوتر، التي تشغل كذلك منصب وزيرة المالية السويسرية: "كما تعلمون، سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا نشارك في هذه المناقشات".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يشارك في مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنه لا يوجد إجماع أوروبي بشأن هذه القضية. فبينما تُبدي ألمانيا ودول الشمال الأوروبي ومعظم دول أوروبا الشرقية ثباتا في موقفها، تُبدي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا حذرا وتشككا في الأمر لعدم وجود أسس قانونية لهذه الخطوة، وترفض تحمل المسؤولية المالية في هذا الموضوع.

يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية مصادرة 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف. وقد كلف زعماء دول الاتحاد، المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة مفصلة لمخاطر هذه الخطوة. في القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية. ومن المتوقع صدور قرار بحلول نهاية العام. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن أي مبادرات من الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية ستؤدي حتما إلى رد فعل مؤلم