العالم اليوم - أوكرانيا تعزز دفاعها بدفعة جديدة من أنظمة "باتريوت"

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعزز دفاعها بدفعة جديدة من أنظمة "باتريوت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع "باتريوت"، في إطار جهودها للتصدي للهجمات الروسية المستمرة على المدن والمناطق الحضرية.

وقال زيلينسكي في منشور عبر فيسبوك ومنصة إكس إنه يشكر ألمانيا، وبشكل خاص المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على الدعم المقدم لتوسيع قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية، مضيفاً أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بشأن تعزيز الدرع الدفاعية الجوية "بدأ تنفيذها فعلياً".

ويأتي الإعلان بعد هجوم بطائرات مسيّرة روسية أسفر عن مقتل رجل وإصابة خمسة من أفراد أسرته، بينهم طفلان، في أحدث موجة من الهجمات الليلية على المدن الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الأنظمة المتطورة تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الصواريخ الروسية، مؤكداً أن بلاده تسعى للحصول على المزيد منها من شركائها الغربيين، رغم القيود المفروضة على الإنتاج والمخزونات الدفاعية.

وتستهدف روسيا منذ بداية الحرب البنية التحتية الحيوية والطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى حرمان السكان من التدفئة والمياه في فصل الشتاء، إضافة إلى تعطيل الصناعات الحيوية المرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الأوكرانية.

ووفق تقارير إعلامية، تمتلك أوكرانيا حالياً نحو عشر بطاريات من منظومة "باتريوت"، معظمها تم تسليمه عبر ألمانيا أو بمساعدتها، وقد أثبتت فاعليتها في إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية وحماية الأهداف المدنية والعسكرية الحيوية.