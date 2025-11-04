نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية عن موعد مباراة الاتحاد السعودي والشارقة الإماراتي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

يخوض الشارقة المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط.

يتطلع الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقفز به في الترتيب ويعوض خسارتيه السابقتين.



تعد معنويات الاتحاد مرتفعة بدايةً من إقصاء النصر من كأس الملك السعودي من قلب الرياض وصولًا بالريمونتادا التاريخية أمام الخليج، ويطمح الاتحاد في تحقيق فوز غالي على الشارقة.

موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والشارقة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على ملعب الإنماء معقل الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 3 بنقل أحداث المباراة وسيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث اللقاء كما ستقوم قناة الكأس 5 بإذاعة المباراة مع تعليق أحمد الطيب.