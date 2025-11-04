نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة الاتحاد السعودي والشارقة الإماراتي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والشارقة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على ملعب الإنماء معقل الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 3 بنقل أحداث المباراة وسيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث اللقاء كما ستقوم قناة الكأس 5 بإذاعة المباراة مع تعليق أحمد الطيب.

من المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاج، سعد آل موسى، يان كارلو سيميتش، أحمد يوسف الجليدان.

خط الوسط: محمدو دومبيا، فابينيو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: موسى ديابي، روجر فيرنانديز، حسام عوار.

من المتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عادل الحوسني.

خط الدفاع: ديفيد بيتروفيتش، مارو كاتينيتش، شاهين عبدالرحمن، خالد إبراهيم الظنحاني.

خط الوسط: جيرونيمو بوبليت، إيجور كورونادو، ماجد راشد المحرزي.

خط الهجوم: حارب عبدالله سهيل، كايو لوكاس، راي ماناي.

يخوض الشارقة المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط.

يتطلع الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقفز به في الترتيب ويعوض خسارتيه السابقتين.

تعد معنويات الاتحاد مرتفعة بدايةً من إقصاء النصر من كأس الملك السعودي من قلب الرياض وصولًا بالريمونتادا التاريخية أمام الخليج، ويطمح الاتحاد في تحقيق فوز غالي على الشارقة.