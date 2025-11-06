نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر لتطوير "علم الروم" على مساحة 4900 فدان واستثمارات تتجاوز 29.7 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر لتطوير "علم الروم" على مساحة 4900 فدان واستثمارات تتجاوز 29.7 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق استثماري ضخم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتطوير منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، على مساحة 4900.99 فدان تعادل أكثر من 20 مليون متر مربع، لتكون واحدة من أكبر مناطق التنمية العمرانية والسياحية في الساحل الشمالي الغربي.

تفاصيل الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر

تتضمن الصفقة الاستثمارية بنودًا مالية وتجارية ضخمة، تشمل:

ثمنًا نقديًا يبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي، سيتم تحويله قبل نهاية العام الجاري.

مقابلًا عينيًا يتمثل في مساحات بنائية من المكون السكني بالمشروع، بقيمة متوقعة تصل إلى 1.8 مليار دولار بعد بيعها.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حصة بنسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.

وأكدت الحكومة أن هذه الصيغة التعاقدية تضمن تحقيق عوائد مالية مباشرة للدولة، إلى جانب مشاركة مستقبلية في أرباح المشروع، بما يعزز من استدامة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

مشروع بمواصفات عالمية على أرض مصرية

يقام المشروع في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، ويهدف إلى إقامة مدينة عمرانية وسياحية متكاملة تضم:

مجمعات سكنية راقية.

فنادق ومنتجعات سياحية عالمية.

بحيرات صناعية ومارينا دولية.

مدارس وجامعات ومستشفيات ومرافق خدمية متكاملة.

بنية تحتية متطورة تشمل محطات كهرباء وتحلية مياه.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، بعد اعتماد المخطط العام من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان التوافق مع المعايير البيئية والهندسية الدولية.

استثمارات قطرية تتجاوز 29.7 مليار دولار وتوفير 250 ألف فرصة عمل

أكد وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد العطية أن إجمالي الاستثمارات القطرية في المشروع يصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

وأوضح أن هذا التعاون يعكس ثقة دولة قطر في الاقتصاد المصري، ويجسد التزامها بدعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون العربي المشترك.

الديار القطرية: المشروع سيغيّر خريطة الساحل الشمالي

من جانبه، صرح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، بأن مشروع "علم الروم" يمثل علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، لافتًا إلى أن التصميمات تراعي أحدث مفاهيم التنمية السياحية المتكاملة.

وأكد أن المشروع سيسهم في جعل المنطقة وجهة عالمية للسياحة والاستثمار، ويدعم خطط مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.