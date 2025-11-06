نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق غرفة عملياته المركزية مساء اليوم، لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُجرى على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مبادرة "صوتك حقك".. دعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المجلس كثّف جهوده خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ ورش تدريبية وندوات توعوية ضمن مبادرة "صوتك حقك"، والتي تهدف إلى رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أن هذه الفئة تمثل كتلة تصويتية مؤثرة لا يُستهان بها.

وأوضحت أن المبادرة جاءت ضمن الاستعدادات المكثفة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وضمان ممارسة حقهم الدستوري بحرية ونزاهة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

تدريب المراقبين على متابعة الإتاحة داخل اللجان الانتخابية

وأضافت "كريم" أن المجلس نفّذ برامج تدريبية لمتابعيه المنتشرين في مختلف المحافظات حول كيفية رصد ومتابعة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بـ تيسيرات الإتاحة داخل اللجان الانتخابية، وآليات التواصل المباشر مع غرفة عمليات المجلس.

كما تم إعداد استمارة متابعة خاصة لتوثيق الملاحظات والتحديات، والتعامل معها فورًا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لضمان بيئة تصويت مناسبة.

تعاون مؤسسي لضمان مشاركة آمنة وسهلة

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن المجلس ينسق حاليًا مع الجهات المعنية كافة لتذليل أي صعوبات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية التصويت، مؤكدة أن الهدف هو ضمان مشاركة آمنة وسهلة لجميع الناخبين ذوي الإعاقة.

وأكدت أيضًا أن المجلس شريك أساسي في الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، لرفع وعي الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة بها.

سوابق التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات

يُذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان قد تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال انتخابات مجلس الشيوخ السابقة في تخصيص لوحات استرشادية بطريقة برايل ولغة الإشارة، لتسهيل مشاركة الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية.

كما تعاون المجلس في انتخابات الرئاسة 2024 عبر إصدار بطاقات اقتراع ببرايل لأول مرة، وتخصيص لجان في الدور الأرضي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة الحركية، فضلًا عن تدريب متابعين متخصصين لرصد أي تحديات ميدانية والعمل على حلها فورًا.