نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يمنح المجر إعفاءً مؤقتًا من عقوبات النفط الروسي تمهيدًا لقمة مرتقبة مع بوتين في بودابست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في موسكو، حسين مشيك، إن قرار الإدارة الأمريكية بإعفاء المجر من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الروسي لمدة عام واحد فقط، يمثل خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية مزدوجة، من شأنها أن تخدم مصالح كلٍّ من موسكو وبودابست.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في وقت تعتمد فيه روسيا بشكل أساسي على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للدخل القومي، خاصة بعد القيود التي فرضها الغرب عقب اندلاع الحرب الأوكرانية.

روسيا تواصل تعويض خسائرها عبر الصين والهند

وأشار مشيك إلى أن النفط والغاز يشكلان الركيزة الأساسية في الاقتصاد الروسي، ومع تزايد العقوبات الأوروبية، تمكنت موسكو من تنويع أسواقها وإعادة توجيه صادراتها نحو الصين والهند، اللتين تواصلان شراء النفط الروسي بأسعار تفضيلية.

وأضاف أن السوقين الصيني والهندي أصبحا بمثابة بديلين استراتيجيين للأسواق الأوروبية، التي لا تستطيع الاستغناء الكامل عن الطاقة الروسية بسبب قربها الجغرافي وانخفاض تكاليف النقل مقارنة بالمصادر الأخرى.

استعدادات لقمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في بودابست

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن إعفاء المجر من العقوبات يندرج في إطار تحركات أمريكية لتهيئة الأجواء لعقد قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.

وتُعد المجر نقطة توازن مهمة بين واشنطن وموسكو، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة مع الطرفين، وهو ما يجعلها موقعًا مناسبًا لاستضافة هذا اللقاء المنتظر.

موسكو تترقب وتطالب بجدول أعمال واضح

وأكد مشيك أن الكرملين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على القرار الأمريكي، إلا أن المواقف الروسية السابقة توحي بترحيب مبدئي بعقد اللقاء، بشرط الإعداد الجيد له ووضع جدول أعمال واضح يشمل قضايا استراتيجية تتجاوز الملف الأوكراني.

وتسعى موسكو إلى طرح ملفات كبرى على طاولة النقاش، من بينها مستقبل الصواريخ الأمريكية في أوروبا، والوجود العسكري الأمريكي هناك، بالإضافة إلى معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة النووية.

مؤشر على رغبة واشنطن في تهدئة التوتر الدولي

واختتم مشيك حديثه بالتأكيد على أن روسيا تنظر إلى إعفاء المجر من العقوبات كاختبار عملي لمدى جدية واشنطن في تهدئة التوتر الدولي واستئناف الحوار الاستراتيجي بين القوتين العظميين.

وأضاف أن موسكو تعتبر القرار خطوة إيجابية أولى، لكنها تترقب ترجمة هذا الانفراجة السياسية إلى تحركات ملموسة على أرض الواقع.