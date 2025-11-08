عاجل- بدر الدين للبترول تعلن كشفًا جديدًا للغاز بالصحراء الغربية يدعم زيادة الإنتاج الوطني

أحمد جودة - القاهرة - الكشف الجديد في منطقة بدر–15

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركة بدر الدين للبترول في تحقيق كشف غاز جديد بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، من خلال البئر BED 15-31، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضحت الوزارة أن البئر الجديدة تم وضعها على خريطة الإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 750 برميل متكثفات يوميًا.

إضافة كبيرة للاحتياطيات الوطنية

يشير الكشف الجديد إلى إمكانية إضافة نحو 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات المصرية، حيث تم اكتشاف الغاز في خزان طبقة البحرية السفلى.

كما أوضحت الوزارة أنها بصدد إعادة تقييم الخزان بالكامل لتحديد أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلًا، بما يسهم في تعظيم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

دعم جهود تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

يأتي هذا الكشف ضمن نتائج برامج تحفيز الاستثمار التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الأخرى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يخدم الأمن الطاقي للبلاد ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.