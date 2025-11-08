عاجل- رئيس الجالية المصرية في فرنسا: الانتخابات البرلمانية فرصة للمشاركة الفعّالة في باريس

أحمد جودة - القاهرة - جهود الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية لتنظيم التصويت

أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور بارز لتسهيل عملية التصويت على المواطنين، من خلال فتح السفارات والقنصليات أمام الناخبين وتقديم كافة التسهيلات لضمان سير الانتخابات بسلاسة.

إقبال معتدل وفرصة لزيادة المشاركة

أوضح فرهود في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز» أن نسبة المشاركة حتى الآن تعتبر منخفضة، لكنه أعرب عن أمله في أن يشهد الإقبال ارتفاعًا خلال الساعات القادمة، داعيًا كل مصري مقيم في باريس للنزول والمشاركة في الاستحقاق البرلماني.

تنظيم مريح وبيئة اقتراع آمنة

أشار فرهود إلى الترحيب الحار من قبل السفير علاء يوسف، وجهود طاقم السفارة في توجيه المواطنين إلى لجان الاقتراع، موضحًا أن التنظيم الجيد من قبل الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية خلق بيئة شفافة ومريحة للناخبين، مع توفير كافة التسهيلات لضمان تجربة اقتراع سلسة وآمنة.

متابعة الوزير لضمان حقوق المصريين بالخارج

نوّه فرهود بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، زار فرنسا قبل أسابيع لمتابعة احتياجات الجالية، مؤكدًا أن جميع المصريين يشعرون بالراحة وكأنهم في وطنهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، دون أي معوقات أو مشاكل.