نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تستهدف خان يونس وقطاع غزة وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت إسرائيل صباح اليوم السبت سلسلة غارات على مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة فيما استمرت عمليات النسف في عدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس، تزامن ذلك مع تحليق منخفض للطيران المسير فوق أجواء المدينة.

كما شهدت مناطق شمال شرق خان يونس عملية نسف ضخمة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.

هذا ونفذت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارة جوية استهدفت شرقي مدينة غزة، بينما حلق طيران الإسرائيلي المسير على ارتفاعات منخفضة في أجواء مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث سجلت أكثر من 198 خرقا، في ظل استمرار الحصار وقيود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية كشف مسؤولون أمريكيون سابقون لوكالة "رويترز" أن الاستخبارات الأمريكية عثرت على تحذيرات لمحامين عسكريين إسرائيليين من وجود أدلة على جرائم حرب في غزة.

وعمّقت هذه المعلومات الاستخباراتية المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حرب قالت إنها ضرورية للقضاء على مقاتلي حماس الفلسطينيين الذين يتمركزون في البنية التحتية المدنية، حيث كانت هناك مخاوف من أن إسرائيل كانت تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية عمدا، وهو ما يعد جريمة حرب محتملة تنفيها إسرائيل بشدة.

يقول مسؤولو الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 68،000 فلسطيني خلال حملة عسكرية استمرت عامين. ويزعم الجيش الإسرائيلي ان ما لا يقل عن 20،000 من الوفيات كانوا من المقاتلين.