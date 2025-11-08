عاجل- نداء إنساني عاجل من غزة: أبو عفش يطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإدخال الإمدادات الطبية وإنقاذ المرضى

أحمد جودة - القاهرة - تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة

وجّه الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، نداءً عاجلًا إلى الوسطاء والجهات الدولية الضامنة، دعا فيه إلى ممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المستلزمات والمعدات الطبية فورًا إلى القطاع.

وأشار إلى أن الوضع الصحي داخل غزة بات ينذر بكارثة إنسانية، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمحاليل الطبية وأجهزة التنفس، ما يهدد حياة مئات المرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

دعم محدود لا يغطي حجم الاحتياج

وأوضح أبو عفش، خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم الطبي الذي وصل من مصر ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي، أسهم في تخفيف حدة الأزمة جزئيًا، لكنه لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الضخمة داخل القطاع.

وأكد أن المستشفيات تعمل بأقل من نصف طاقتها التشغيلية، وأن العديد من الأقسام الحيوية مهددة بالتوقف الكامل في حال لم تدخل الإمدادات العاجلة خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية

وشدد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة على أن استمرار الاحتلال في منع دخول الإمدادات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أن استهداف المرافق الطبية ومنع وصول المساعدات يعدّ جريمة إنسانية.

ودعا أبو عفش المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة، وضمان وصول المساعدات الطبية إلى جميع المتضررين دون أي عوائق أو شروط سياسية.

دعوة عاجلة للضمير الإنساني

اختتم أبو عفش حديثه بتوجيه رسالة إلى الضمير العالمي، مؤكدًا أن الصمت الدولي أمام معاناة المرضى في غزة يفاقم المأساة، وأن أي تأخير في إدخال الإمدادات قد يؤدي إلى فقدان مزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال ومرضى الكلى والسرطان.