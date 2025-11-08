نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كارثة إنسانية في السودان.. الفحل: أكثر من 100 ألف قتيل ومفقود والحل يبدأ بانسحاب المليشيات من المدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعد المأساة السودانية وسط دعوات متأخرة للهدنة

قال معتز الفحل، الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني والقيادي في الكتلة الديمقراطية، إن الحديث المتجدد عن الهدنة الإنسانية في السودان هو "كلمة حق أريد بها باطل"، مؤكدًا أن الدعوات الحالية تأتي متأخرة جدًا بعد أن فقد السودان أكثر من 100 ألف قتيل ومفقود خلال ثلاثة أعوام من الحرب الدامية.

وأشار الفحل إلى أن الكارثة الإنسانية بلغت ذروتها في مدن مثل الفاشر والجنينة والدنقلا، وسط انهيار كامل في البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتزايد أعداد النازحين داخليًا وخارجيًا بشكل غير مسبوق.

انتهاكات جسيمة ووثائق أممية

وأوضح الفحل، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة، أن التقارير الأممية الأخيرة وثّقت حجم الانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ضد المدنيين، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا يمكن تجاوزها أو تسويتها دون محاسبة واضحة.

وأضاف أن الدعوات الحالية للهدنة لا يمكن فصلها عن السياق الزمني والسياسي، فهي تأتي بعد أن فقدت القوى الدولية مصداقيتها بسبب صمتها الطويل تجاه معاناة الشعب السوداني.

الدور المصري الداعم للحل السياسي

وأكد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني أن الهدنة ووقف إطلاق النار يظلان مطلبًا شعبيًا منذ توقيع اتفاق جدة الإطاري، مشيرًا إلى أن مصر كانت صاحبة المبادرة الأولى في الدعوة إلى اجتماع قادة دول الجوار في يوليو 2023 بهدف وضع حد للحرب.

وشدد على أن الدور المصري التاريخي والمستمر يشكل ركيزة أساسية في أي مسار سياسي أو إنساني لإنهاء الأزمة، لافتًا إلى أن القاهرة ما زالت تتعامل مع الملف السوداني من منطلق الحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

شروط التسوية العادلة ووقف إطلاق النار

وأوضح الفحل أن أي هدنة حقيقية يجب أن تبدأ بانسحاب قوات الدعم السريع والمليشيات من المدن والمستشفيات والمناطق المدنية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساواة بين دولة تحاول فرض النظام وبين مليشيا مسلحة ارتكبت أعمال قتل واغتصاب وسحل بحق الأبرياء.

وأكد أن حماية المدنيين وإخراج المسلحين من الأحياء السكنية يمثلان شرطًا جوهريًا لأي تسوية سياسية ذات مصداقية أو اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن البناء عليه مستقبلًا.

نداء لإنقاذ السودان من الانهيار الكامل

اختتم الفحل حديثه بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الجاد لحماية المدنيين وتقديم الدعم العاجل للنازحين، مؤكدًا أن استمرار الحرب دون حلول حقيقية يهدد بتمزيق السودان ويدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى لا يمكن السيطرة عليها.