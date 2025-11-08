نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستوطنون يعتدون على فلسطيني و4 أجانب في شمال الضفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب فلسطيني و4 متضامنين أجانب بجروح، اليوم السبت، عقب اعتداء مستوطنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن مستعمرين هاجموا مواطنًا وعددًا من المتضامنين الأجانب خلال قطفه الزيتون في المنطقة الشرقية من قرية بورين جنوب نابلس، الأمر الذي أدى لإصابته بكسور وجروح، كما أصيب 4 متضامنين أجانب نتيجة استهدافهم بالحجارة والعصي والضرب".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن (57 عامًا) جراء تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل المستعمرين ونقلته إلى المستشفى، كما عالجت ميدانيًا 4 متضامنين أجانب، أصيبوا في الاعتداء".