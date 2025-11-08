نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبور أكبر سفينة حاويات منذ عامين عبر قناة السويس.. “CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN” بحمولة 177 ألف طن وطول 399 مترًا تؤكد عودة الاستقرار للملاحة بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن بدء العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من القناة، حيث شهدت حركة الملاحة عبور السفينة العملاقة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN ضمن قافلة الشمال قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا.

وتُعد هذه السفينة أكبر حاوية تعبر قناة السويس منذ عامين، بطول 399 مترًا، وعرض 54 مترًا، وغاطس 13.5 مترًا، وبحمولة صافية 177 ألف طن، مع قدرة استيعابية تصل إلى 17،859 حاوية.

مؤشرات إيجابية لعودة الملاحة العملاقة

وأكد الفريق ربيع أن عبور السفينة ثم مرورها الآمن من مضيق باب المندب يمثل مؤشرًا إيجابيًا على بدء عودة السفن العملاقة للملاحة في قناة السويس، بالتزامن مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر بعد فترة من التوترات الأمنية التي أثّرت على حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تُعد الأولى للسفينة منذ آخر عبور لها في 22 أكتوبر 2023، مما يعكس ثقة الخطوط الملاحية الدولية في استقرار القناة كممر آمن للتجارة بين أوروبا وآسيا.

نتائج ملموسة للحوافز التسويقية

أوضح رئيس الهيئة أن الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي تبنتها الهيئة منذ مايو الماضي أسفرت عن استعادة 28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم بمتوسط حمولة يتراوح بين 130 و160 ألف طن، من بينها 19 رحلة تابعة للخط الفرنسي CMA CGM و9 رحلات تابعة للخط الملاحي MSC.

كما كشف الفريق ربيع عن تعديل الخط الملاحي CMA CGM لمسار سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ZHENG HE لتعود للعبور من قناة السويس بدلًا من رأس الرجاء الصالح، مضيفًا بذلك رحلتين جديدتين من فئة السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 180 ألف طن.

رسالة طمأنة للعالم

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن عبور السفينة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN بأمان من قناة السويس ثم مضيق باب المندب، يُعد رسالة طمأنة قوية إلى جميع الخطوط الملاحية العالمية، داعيًا الشركات إلى إعادة النظر في جداول الإبحار وتنفيذ رحلات تجريبية جديدة عبر البحر الأحمر والقناة في ظل الأجواء المستقرة.