العالم اليوم - إسرائيل تقتل شخصا في الضفة بتهمة التخطيط لاستهداف جنود

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقتل شخصا في الضفة بتهمة التخطيط لاستهداف جنود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 01:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، أنه قتل شخصا في الضفة الغربية، للاشتباه في تخطيطه لاستهداف جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "خلال عملية عسكرية لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة لواء منشيه الإقليمي (في الضفة الغربية)، جرى رصد إرهابي كان يخطط لاستهداف جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في المنطقة".

وأضاف الجيش: "رد الجنود بإطلاق النار وقتلوا الإرهابي، ولم تُسجل أي إصابات في صفوف الجيش".

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن، الأحد الماضي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، طالت عددا من الشبان والأطفال، وتخللتها عمليات تفتيش منازل وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية مؤقتة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة شبان من مدينة قلقيلية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت أربعة آخرين من بلدة كفر راعي جنوب جنين، بينهم شقيقان، عقب عملية ميدانية شملت استجواب عشرات السكان داخل منازلهم.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية حولت أحد المنازل في البلدة إلى موقع عسكري مؤقت خلال ساعات الاقتحام.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين اثنين، أحدهما من منطقة رفيديا بعد تفتيش منزله ومصادرة مركبته، فيما اعتُقل الآخر من مخيم عسكر القديم شرقي المدينة.

كما داهمت القوات قريتي عزموط ودير الحطب شرق نابلس، وفتشت عددًا من المنازل دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

وفي محافظة بيت لحم، أفادت المصادر باعتقال شابين من أحياء مختلفة في المدينة عقب اقتحام مناطق شارع الجبل والكركفة، في حين نفذت القوات مداهمات في مخيمي عايدة والعزة شمال المدينة، وعبثت بمحتويات منازل عدة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابًا من قرية الجفتلك شمال أريحا بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وأفاد شهود عيان بأن الجنود ألحقوا أضرارًا بمحتويات المنزل.