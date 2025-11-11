نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن موعد اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد عقد اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي (عدا الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي)، وذلك ضمن نظام التقييم الشهري الذي تطبقه الوزارة لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات ستُعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، على أن تحدد كل إدارة تعليمية الجدول الزمني المناسب وفق طبيعة كل مدرسة، مع الحرص على عدم تعطيل سير العملية التعليمية.

وأضافت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد داخل المدارس بنظام الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة في المواد الأساسية المقررة، مع تصحيحها داخل المدرسة تحت إشراف الإدارات التعليمية تحقيقًا للشفافية والدقة في رصد الدرجات.

وشددت وزارة التعليم على أن هذه الاختبارات تأتي في إطار تطبيق منظومة التقييم المستمر التي تهدف إلى قياس مدى فهم الطلاب وتنمية مهارات التفكير لديهم بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن نتائجها ستكون جزءًا من تقييم الطالب في الفصل الدراسي الأول.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة أولياء الأمور إلى متابعة استعدادات أبنائهم للاختبارات بانتظام، مؤكدة أن الهدف من هذه المنظومة هو تطوير التعليم المصري بما يواكب متطلبات العصر ويعزز جودة المخرجات التعليمية.