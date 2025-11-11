نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والإمارات في ملحق كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير العربية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي الإمارات والعراق، مساء الخميس، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طموحات كبيرة لكلا المنتخبين من أجل الاقتراب خطوة من الحلم العالمي.

ويدخل المنتخبان المواجهة بطموح التأهل إلى الملحق العالمي، الذي سيجمع عددًا من المنتخبات من مختلف القارات، إذ يسعى كل طرف لانتزاع بطاقة العبور ورفع علم العرب في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الذهاب، على أن تُقام مواجهة الإياب في العراق، بينما سيُلعب الملحق العالمي على الأرجح في المكسيك.

موعد مباراة الإمارات والعراق في ملحق كأس العالم

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في ملحق كأس العالم

يمكن متابعة اللقاء بين الإمارات والعراق عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD2.