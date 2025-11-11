نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طلاقه لها.. زوجة كريم محمود عبد العزيز: "علمت بطلاقي عبر إنستغرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كريم محمود عبدالعزيز يعلن الانفصال رسميا عن زوجته بعد 14 عام من زواجهم

أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، انفصاله عن زوجته منذ ساعات قليلة، وأكد على أن الطلاق تم بالاتفاق والاحترام بين الطرفين.

إعلان الانفصال

ونشر كريم محمود عبدالعزيز أستوري على صفحته الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلا: «الطلاق شرع ربنا، أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شئ، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين».

إعلان كريم محمود عبدالعزيز الانفصال عن زوجته

وتابع: «أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار، وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية إحترامًا لكل الأطراف لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح».

أول تعليق من طليقة كريم محمود عبد العزيز بعد الانفصال عنه

وأعلنت آن الرفاعي، زوجة الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، عن انفصالها عنه بعد 14 سنة من الجواز، وذلك بعد ساعات من إعلان زوجها الخبر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

ونشرت الرفاعي رسالة غاضبة، مؤكدة علمها بالانفصال عن زوجها ووالد بناتها، بالتزامن مع بيان زوجها الفنان، موضحةً بأنها علمت بالطلاق من ستوري إنستغرام، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون".

وكتبت الرفاعي عبر حسابها على "إنستغرام": "الحمدلله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس أن البيوت أسرار".

وأضافت آن: "تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستغرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون".

وجهت طليقة الفنان، والدة بناتهما الثلاثة، رسالة ختامية قائله: "شكرًا على التقدير والاحترام.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

كريم محمود عبد العزيز.. ودنيا الشربيني

وبهذ البيان الذي أصدره كريم محمود عبد العزيز برأ الفنانة دينا الشربيني من التسبب في طلاقه، بعدما تم تداول شائعات حول ارتباطهما، حيث قال: "مفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان سبب في الانفصال وماكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف".

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا خبر انفصال النجم كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعى خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية شائعات ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، حيث طالتهما الشائعات الفترة الماضية، وهو ما جعل حالة من الاستياء بينه وبين زوجته فى الشهور الماضية، ثم عادت المياه لمجاريها، وظهر كريم مع زوجته فى إحدى حفلات الفنانة روبى، ثم تجدد توتر العلاقة مرة أخرى، وه ما دفع كريم وزوجته للطريق إلى الانفصال".

وبالفعل أرسل كريم محمود عبد العزيز رسالة نصية لزوجته آن الرفاعى يطلب منها سرعة الإجراءات لترد عليه "كلم المحامى"، وبالفعل طلب كريم من محاميه أن يتقابل مع محامى زوجته آن الرفاعى لإنهاء إجراءات الطلاق بسرعة تامة، حيث يتم الاتفاق على كافة التفاصيل حاليا على الطلاق.

وكانت قد سادت حالة من التوتر الشديد بين آن الرفاعى زوجة كريم محمود عبد العزيز من تجدد علاقة زوجها بفنانة شهيرة، وهو ما دفع ابنته كندة للتحدث عبر السوشيال ميديا وعبرت عن غضبها بشدة مما حدث، حيث توترت العلاقة بين كريم وابنته بشدة منذ يوم الخميس الماضى، وهو الأمر الذى جعل هناك سرعة في إجراءات الانفصال.

وفى سياق مختلف، خرج النجم كريم محمود عبد العزيز من منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2026، بعدما كان قد تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان "دهب حر" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وكان المسلسل من تأليف أحمد وائل وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، إلا أن العمل تقرر تأجيله وخروجه من منافسات الموسم الرمضاني الحالي.