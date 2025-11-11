العالم اليوم - 206 شركات ناشئة تقدم عروضها على مسرح "بيبان"

انتم الان تتابعون خبر 206 شركات ناشئة تقدم عروضها على مسرح "بيبان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:24 صباحاً - اختتم مسرح بيبان Pitching ضمن ملتقى "بيبان 2025" أنشطته بعروض قدمتها 206 شركات ناشئة على مدى أربعة أيام، سجلت تفاعلا كبيرا من جمهور المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال، في منصة عملية أتاحت للشركات عرض نماذج أعمالها ومقترحاتها الاستثمارية ومناقشة خطط التوسع والدخول إلى السوق.

وعُرضت الحلول ضمن جولات متتابعة استضافتها حاضنات ومسرّعات محلية ودولية، غطّت قطاعات متنوّعة شملت التقنيات المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي، والصحة، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المؤسسية.

وشهد المسرح لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسين والمستثمرين، ومناقشات ركزت على جاهزية المنتجات، وقابلية التوسع، وشراكات الدخول إلى الأسواق، بما يعكس نضج البيئة الريادية وجاذبية الفرص في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأسهم تنوّع الشركات المشاركة والقيمة المضافة لعروضها في تعزيز الحوار مع الجهات الممكنة وصنّاع القرار، وتحويل التفاعل الجماهيري داخل المسرح إلى فرص متابعة عملية، بما يدعم انتقال الابتكارات من مرحلة الفكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والنمو.

ويأتي ملتقى "بيبان 2025" تأكيدا لدوره منصة ريادية عالمية تُسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة.