نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم بهاء سلطان لإطلاق أغنية جديدة ضمن ألبومه المنتظر، بالتعاون مع الملحن الكبير عزيز الشافعي والموزع نادي حمدي، تحت إنتاج حمدي بدر. وقد اجتمع الفريق مؤخرًا لوضع اللمسات النهائية على الأغنية استعدادًا لطرحها قريبًا.

ويأتي هذا التعاون الجديد ضمن ألبوم مكون من 8 أغاني، سيتم إطلاقها على فترات متفرقة، لتواصل مسيرة النجاحات التي حققها سلطان سابقًا مع المنتج حمدي بدر، والتي شملت أغنيات مثل "أنا من غيرك" و"براحة يا شيخة"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا في السينما والدراما التلفزيونية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار حضور بهاء سلطان القوي على الساحة الفنية، بعد النجاح اللافت لأغنيته "صاحبي يا صاحبي" التي قدمها لمسلسل "ولاد الشمس"، محققة ملايين المشاهدات وتفاعلًا واسعًا على المنصات الرقمية، مما يعكس استمرارية شعبيته الكبيرة لدى الجمهور.