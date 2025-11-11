نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على تقديم الدعم والمساندة للفنانة آن الرفاعي بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد زواج دام 14 عامًا. ونشرت بسمة عبر حسابها على إنستجرام تعليقًا مؤثرًا على منشور آن: "قلبي معاكي، أكيد ربنا هيعوضك بالأحسن"، في رسالة واضحة بالدعم والوقوف إلى جانب صديقتها في هذه المرحلة الصعبة.

من جانبها، كشفت آن الرفاعي عن تفاصيل طلاقها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، مؤكدة أنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية حفاظًا على بيتها وأسرتها، وقالت: "الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار. تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون، شكرًا على التقدير والاحترام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ."

أما الفنان كريم محمود عبد العزيز فقد أعلن بدوره انفصاله رسميًا عن زوجته، مؤكدًا احترامه وتقديره لأم بناته، وكتب ستوري: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء. العلاقات أحيانًا بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل."

وأضاف كريم: "أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جات سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا لا من قريب ولا من بعيد. البيوت أسرار، وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح."

