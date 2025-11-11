نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة خونة المشاهير" تتصدر الشاشة البريطانية وتعد الأكبر منذ 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

تستعد هيئة الإذاعة البريطانية BBC لإطلاق الموسم الجديد من برنامج الواقع الناجح The Celebrity Traitors في قلعة أردروس العام المقبل، بعدما حقق البرنامج أعلى نسب مشاهدة على التلفزيون البريطاني لعام 2025. وتقدم البرنامج الإعلامية الشهيرة كلوديا وينكلمان، التي قادت الجمهور إلى رحلة مثيرة من الغموض والخيانة بين نجوم الصف الأول.

وجاء الإعلان بعد أن كشفت إحصاءات Barb أن الحلقة الأولى من البرنامج، التي عُرضت هذا العام، جذبت نحو 14.8 مليون مشاهد خلال 28 يومًا، مما جعل "خونة المشاهير" أكبر حدث تلفزيوني منفرد في المملكة المتحدة منذ عام 2021.

شهدت الحلقة الأخيرة، التي عُرضت الأسبوع الماضي على BBC One، نهاية مشوقة ومثيرة، حين نجح مقدم البرامج التلفزيونية آلان كار في خداع زملائه اللاعبين، ليحقق المال المخصص للجمعية الخيرية التي اختارها، منهياً الموسم بتوتر وإثارة عالية.

مع هذا النجاح الساحق، يبدو أن The Celebrity Traitors أصبح علامة فارقة في عالم برامج الواقع البريطاني، وتترقب الجماهير الموسم الجديد بفارغ الصبر، وسط توقعات بمفاجآت أكبر وخيانات أكثر إثارة.