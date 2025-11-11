نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تدعوا الواعظات والأئمة للمشاركة البحثية في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت وزارة الأوقاف دعوتها إلى السيدات الواعظات والسادة الأئمة والراغبين من داخل مصر وخارجها للمشاركة البحثية في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر عقده على مدار يومي ٢٠ و٢١ من يناير لعام ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتمنت الوزارة التوفيق والسداد للأئمة والواعظات والمشاركين بجهود بحثية، كما تنتظر منهم التميز والأصالة في بحوثهم بما يليق برسالاتهم وأدوارهم.