العالم اليوم - سوفت بنك تبيع جميع أسهمها في إنفيديا مقابل 5.8 مليار دولار

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:25 مساءً - أعلنت شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة "سوفت بنك" أنها باعت جميع أسهمها في شركة تصنيع الرقائق الأمريكية "إنفيديا" مقابل 5.83 مليار دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال النصف الأول من هذا العام.

وأعلنت سوفت بنك غروب كورب- مقرها طوكيو- إنها باعت حصتها في إنفيديا في أكتوبر الماضي.

كانت سوفت بنك أعلنت ارتفاع أرباحها خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر الماضيين بنحو ثلاثة أضعاف عما كانت عليه العام الماضي، ليصل إلى 2.5 تريليون ين (16.6 مليار دولار) مدفوعا بزيادة القيمة المقدرة لحصتها في أوبن إيه.آي.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن تحقيق صافي ربح قدره 207 مليارات ين في المتوسط ​​للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

وسجلت وحدة (فيجن فاند) التابعة لسوفت بنك مكاسب استثمارية بقيمة 3.5 تريليون ين، ناجمة بشكل أساسي عن حصة المجموعة في شركة أوبن إيه.آي التي أنشأت (تشات جي.بي.تي)، إذ بلغت مكاسبها 2.16 تريليون ين للربع.

كما ارتفعت مبيعاتها خلال ستة أشهر بنسبة 7.7% لتصل إلى 3.7 تريليون ين (24 مليار دولار).

وقال مسؤول بالشركة للصحفيين إن ثروة سوفت بنك تميل للتقلب لأنها تستثمر في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك صندوق فيجين فاندز، ولكن بالنسبة لأحدث نتائجها، فإن استثماراتها في شركة أوبن ايه أي أثبتت ربحيتها.

ووجه مؤسس الشركة ماسايوشي سون مؤخرا تركيزه بصورة طموحة على إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

وتتزامن النتائج مع موجة صعود في الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والتي أدت إلى ارتفاع سهم سوفت بنك إلى مستويات قياسية.

وارتفعت أسهم سوفت بنك، التي صعدت على مدار العام الماضي إلى نحو ضعف قيمتها، بنحو 2 بالمئة خلال تعاملات الثلاثاء.

ومع استمرار موجة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات بوتيرة سريعة، ومع النمو السريع للشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل مشروع أوبن إيه.آي، فإن سوفت بنك من أكبر المستفيدين.

ومع ذلك هناك مخاوف متزايدة بين المستثمرين من حدوث "فقاعة ذكاء اصطناعي"، حيث أن المبالغ الهائلة التي تخصصها الشركات الرائدة في الاستثمار في رأس المال قد لا تدر أرباحا عالية تبرر الاستثمارات.