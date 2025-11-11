محمود عفيفي يتألق في برنامج أخبار السياحة على قناة النهار وشرم الفضائية

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار اهتمام الإعلام المصري بدعم قطاع السياحة والترويج لمقاصدها المتنوعة، تستعد قناتا النهار وشرم الشيخ الفضائية لعرض برنامج جديد يحمل عنوان «أخبار السياحة»، والذي يُعد نقلة نوعية في الإعلام السياحي لما يقدمه من محتوى هادف ومتنوع يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة المصرية في جعل السياحة ركيزة أساسية من ركائز التنمية.

البرنامج من إعداد الدكتور محمد زويل، وتقديم الإعلامي محمود عفيفي، وإخراج عمرو رمزي، ويُسلط الضوء على أحدث التطورات في القطاع السياحي محليًا وعربيًا، من خلال فقرات تجمع بين التقارير الميدانية، والحلقات الحوارية مع كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين في مجالات السياحة والفنادق والطيران.

ويهدف البرنامج إلى إبراز جمال المقاصد المصرية عبر جولات ميدانية تشمل مختلف المحافظات والمناطق الأثرية والساحلية، مع تغطية متميزة لأبرز الفعاليات والمهرجانات السياحية داخل مصر وخارجها، مما يعكس صورة إيجابية عن السياحة المصرية على المستويين العربي والعالمي.

وأكد فريق العمل أن «أخبار السياحة» يأتي كـ رسالة إعلامية متكاملة تواكب توجهات الدولة في دعم الصناعة السياحية، مشيرين إلى أن التعاون بين قناتي النهار وشرم الشيخ الفضائية يعكس شراكة إعلامية قوية هدفها توحيد الجهود لخدمة ملف السياحة والترويج لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم.

ومن المقرر انطلاق عرض البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شاشتي النهار وشرم الشيخ الفضائية، في توقيت يسعى فيه الإعلام المصري إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر عالميًا.