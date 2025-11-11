إطلاق التريلر الرسمي لفيلم “مثلث الحب” قبل عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت المخرجة آلاء محمود التريلر الرسمي لفيلمها “مثلث الحب”، وذلك قبل أيام من عرضه ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يُعرض الفيلم في قسم العروض الخاصة إلى جانب 12 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم.



يكشف التريلر عن مشاهد مؤثرة تجمع بين الصدق والإنسانية، حيث تظهر الدكتورة مها الشناوي وهي تخوض رحلة مرضها بالسرطان، واخرى تظهر فيها المخرجة آلاء وابنها مصطفى، في مواجهة مشاعرهما الحقيقة، بعد رحلة الحُب والفقد.

يُعد “مثلث الحب” عملًا استثنائيًا بدأ تصويره منذ عشر سنوات، وتحديدًا عام 2016، حتى مرحلة المونتاج في بداية هذا العام، لتكتمل رؤيته السينمائية التي تُقدّم حالة إنسانية خاصة تحتفي بالحب والذاكرة والفقد.

وقالت المخرجة آلاء محمود:لم يكن من السهل عليّ أنا ومصطفى بهجت المنتج الفني للفيلم أن نخوض هذه التجربة السينمائية، أن نحكي مشاعرنا التي لم نحكِها يومًا ولم نتشاركها، حتى عاشت فينا وأصبحت حملًا ثقيلًا.

ولكن، إن كان على الإنسان أن يكون صادقًا، فعلى الفنان أن يكون أكثر صدقًا… وأشجع.



والأجمل أنني حين أحكي عن نفسي، أحكي عن الآخرين، وختمت كلمتها بأن مثلث الحُب، فيلم لكل الناس.

فيلم “مثلث الحب” من إخراج آلاء محمود، موسيقى تامر كروان، هندسة صوت أحمد جابر، ومونتاج آلاء محمود وعالية إبراهيم.