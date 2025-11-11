وصول جثمان إسماعيل الليثي إلى مسجد ناصر لإقامة صلاة الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى مسجد ناصر في إمبابة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه. يأتي ذلك بعد وفاته أمس إثر حادث سير أليم.

كان في استقبال الجثمان عدد من الفنانين، من بينهم سعد الصغير، حمادة الليثي، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، والفنان عبد الباسط حمودة، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء وأقارب الراحل.

توفي أمس الإثنين، الفنان الشعبي إسماعيل الليثي داخل مستشفى ملوى التخصصي بمحافظة المنيا، بعد تعرضه لحادث سير مروع فجر يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من حفل غنائي.

الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، من بينهم الليثي الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته اليوم، ما أثار حالة من الحزن بين محبيه وعشاق الأغاني الشعبية في مصر.