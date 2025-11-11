الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار هام يتيح لفئات معينة من المقيمين في المملكة الحصول على الجنسية السعودية دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية وهذا القرار جاء في وقت تشهد فيه المملكة العديد من التغيرات الإصلاحية، وهو يعكس التزام السعودية بتعزيز مفهوم المواطنة وتوفير بيئة اجتماعية تسهم في اندماج المقيمين بشكل أفضل في المجتمع السعودي تشثجو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بأمر ملكي .. أسرة كاملة تحصل على الجنسية السعودية مجانًا وهذا هو السبب

الجنسية السعودية مجانًا

تسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى تحسين وتطوير العلاقات بين المجتمع السعودي والمقيمين، وتكريس مفهوم الاندماج الاجتماعي بشكل أكبر وأصبح بإمكان بعض الفئات من المقيمين الذين يستوفون شروطًا معينة التقديم للحصول على الجنسية السعودية دون دفع أي رسوم مالية، ما يعكس رغبة الحكومة السعودية في تعزيز مفهوم المواطنة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

الفئات المستحقة للحصول على الجنسية

تضمن القرار منح الجنسية السعودية لفئات معينة من المقيمين الذين استوفوا معايير محددة وضعتها الجوازات السعودية وهذه الفئات تشمل الأشخاص الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالات مختلفة مثل العلم، الاقتصاد، والتكنولوجيا، وأيضًا أولئك الذين يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وكانوا جزءًا من المجتمع السعودي بشكل إيجابي.

التسهيلات الجديدة

إحدى النقاط البارزة في هذا القرار هي غياب الرسوم المالية، حيث سيكون بإمكان المقيمين التقديم على الجنسية السعودية دون دفع أي تكاليف إضافية وهذه المبادرة ستسهم في تقليل المعوقات المالية التي قد تمنع بعض الأفراد من التقديم، كما تمنح الفرصة لأولئك الذين قدموا خدمات للمجتمع السعودي ليصبحوا جزءًا من نسيج المملكة بشكل رسمي.