العالم اليوم - السيسي يوجّه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

انتم الان تتابعون خبر السيسي يوجّه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:25 مساءً - وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الصحة خالد عبد الغفار بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

كما كلّف الرئيس المصري بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة.

وكان الفنان محمد صبحي قد تعرض في وقت سابق لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما تتواصل الجهود الطبية لمتابعة حالته عن قرب.