العالم اليوم - شويغو: على روسيا ومصر تكثيف المناورات العسكرية المشتركة

انتم الان تتابعون خبر شويغو: على روسيا ومصر تكثيف المناورات العسكرية المشتركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 05:22 مساءً - أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، بأنه يجب على روسيا ومصر تكثيف التعاون بين وزارتي دفاع البلدين، وإجراء تدريبات قتالية مشتركة منتظمة.

وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع المصري، عبد المجيد صقر، في القاهرة: "نعتبر أن من المهم تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في روسيا ومصر، وعلى وجه الخصوص، يمكننا إجراء تدريبات قتالية مشتركة منتظمة وتوسيع الإطار التنظيمي للتعاون العسكري. ومن الممكن أيضا توسيع نطاق تدريب العسكريين المصريين في جامعات وزارة الدفاع الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار شويغو إلى أن اجتماعات دورية منتظمة للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني تعقد حاليا.

وأضاف شويغو: "أصبحت الأسلحة والمعدات الروسية الموردة لمصر عنصرا حاسما في تعزيز منظومة الدفاع الشاملة لبلدكم. إن الموثوقية المثبتة لمعدات الشركات المصنعة الروسية تسمح لنا بالحفاظ على مستوى عال من الجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية".

وبحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، الإثنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.

ووصل شويغو، إلى القاهرة، الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.