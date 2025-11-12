نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الكندية، الأربعاء، فرض سلسلة عقوبات إضافية على روسيا، تشمل 13 فردا و11 كيانا قانونيا.

وأوضح البيان أن هذه التدابير تهدف إلى "زيادة التكاليف الاقتصادية المفروضة على موسكو، لا سيما من خلال تقليص إيراداتها في قطاع الطاقة، وتقويض قدرتها على شنّ عمليات عسكرية هجينة أو تقليدية".

وشملت القائمة عدة منظمات يزعم أنها تشارك في تطوير وتصنيع الطائرات المسيرة الروسية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، و100 سفينة تابعة لما يُعرف بـ "أسطول الظل".