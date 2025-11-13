نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية عن تفاقم الأزمة السياسية في أوكرانيا في أعقاب فضائح الفساد المستمرة، حيث أفادت "واشنطن بوست" نقلًا عن نائب أوكراني أن "لا أحد يرغب بعد الآن في أن يصبح وزيرا".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان حزب "التضامن الأوروبي" بزعامة الرئيس السابق بيترو بوروشينكو عن بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة الأوكرانية، داعيا البرلمانيين إلى دعم المبادرة الخاصة باستقالة الحكومة على خلفية التحقيق في قضية فساد في قطاع الطاقة.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أفاد في 10 نوفمبر بتنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورا لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية تم العثور عليها خلال هذه العملية.

وبحسب التقارير، شملت التحقيقات تفتيش منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وكذلك شركة "إنيرغواتوم".

وأفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" بأن عمليات التفتيش شملت أيضا منزل رجل الأعمال تيمور مينديش، رفيق الرئيس زيلينسكي، الذي أفيد بأنه تم إخراجه من أوكرانيا على عجل قبل هذه الإجراءات.

كما نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقاطع من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديش وممثل "إنيرغواتوم" دميتري باسوف ومستشار وزير الطاقة السابق إيغور ميرونيوك، في تطور جديد من شأنه إضافة أبعاد إضافية لقضية الفساد المستمرة