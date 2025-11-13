يويفا: إطلاق الشعار الرسمى لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028 فى لندن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا رسميًا شعار بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، التي ستُقام في المملكة المتحدة وأيرلندا، وسط احتفالات واسعة في مختلف المدن المشاركة في الاستضافة.

وجرى الكشف عن شعار البطولة وجدول مبارياتها في فعالية مميزة أقيمت مساء الأربعاء، تزامنًا مع عرض بصري ضخم في ميدان بيكاديللي وسط لندن، في إشارة رمزية إلى موعد البطولة.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستشهد البطولة إقامة 51 مباراة بمشاركة 24 منتخبًا على مدار 31 يومًا من المنافسات القارية، في ملاعب منتشرة عبر إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا.

وتُجسد هوية يورو 2028 مفاهيم الشغف والوحدة ومتعة التجربة الجماهيرية، حيث يتوسطها كأس هنري ديلوناي الشهير بتصميم ديناميكي يعكس روح الاحتفال والتنوع الثقافي، وتُستمد ألوانه من الدول المضيفة الخمس.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: كرة القدم لغة عالمية تُوحّد الشعوب وتعكس الشغف والاحترام والتضامن. بطولة أوروبا 2028 ستكون احتفالًا بهذا التنوع، حيث نتحدث جميعًا بلغة كرة القدم.

وأضاف تشيفرين أن البطولة المقبلة ستركّز على تجربة المشجعين، مع توفير بيئة آمنة ومريحة في الملاعب والمدن المضيفة، مشيرًا إلى أن المباراة النهائية ستقام في توقيت جديد لضمان متابعة جماهيرية أكبر حول العالم.

من جانبها، قالت ديبي هيويت، رئيسة مجلس إدارة المملكة المتحدة وأيرلندا 2028 المحدودة: يمثل هذا اليوم علامة فارقة لكرة القدم في المملكة المتحدة وأيرلندا. نهدف لتقديم بطولة ترسخ قيم الشغف والوحدة وتترك إرثًا مستدامًا يتجاوز حدود الملاعب.

وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من نجوم وأساطير كرة القدم، من بينهم مايكل أوين، وشاي جيفن، وجون كولينز، وأشلي ويليامز، الذين شاركوا في الفعاليات المصاحبة للإعلان الرسمي عن الهوية.

وبهذا الإعلان، يبدأ العد التنازلي نحو صيف 2028، حيث تستعد المملكة المتحدة وأيرلندا لاستضافة حدث كروي ضخم يُتوقع أن يكون من أكبر نسخ كأس الأمم الأوروبية وأكثرها جماهيرية في التاريخ.

شعار يورو 2028