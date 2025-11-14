نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق بـ100 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الخارجية وافقت على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق بقيمة 100 مليون دولار.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات العراقية على التنسيق الأمني والاتصالات الميدانية.

ووفق بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، تشمل الصفقة نقاط وصول لاسلكية وأجهزة راديو محمولة وأنظمة محطات راديو وأنظمة مكررات الراديو، لتلبية احتياجات القوات العراقية للاتصالات في مختلف العمليات العسكرية والأمنية.

وأشار البيان إلى أن هذا البيع يأتي ضمن إطار التعاون الأمني والدفاعي المستمر بين الولايات المتحدة والعراق ويعزز قدرة الجيش العراقي على تنفيذ مهامه بكفاءة أعلى في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.