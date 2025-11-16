نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المندوه: لن نتخلى عن أسرة محمد صبري..وكان أسطورة كروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن محمد صبري كان محبوب من كافة الجماهير المصرية.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتخلى وسيظل يساند أسرة كابتن محمد صبري وهذا الأمر من تلقاء أنفسنا".

وأضاف: "محمد صبري أسطورة من أساطير كرة القدم في مصر ونادي الزمالك، وأي شيىء سيقدم لأسرته سيكون قليلا عن ما قدمه الراحل خلال مسيرته".