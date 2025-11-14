نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة وسط استمرار حالة التوتر رغم وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأة فلسطينية شمال قطاع غزة إثر ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار القائم منذ 10 أكتوبر.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء إنه تم نقل جثمان المرأة إلى المستشفى بمدينة غزة. وذكر السكان ووسائل إعلام محلية أنها قتلت بمسيرة إسرائيلية.

وفي وقت لاحق أفاد الجيش الإسرائيلي بأن رجلا فلسطينيا قتل جنوبي قطاع غزة بعد أن اقترب من منطقة يسيطر عليها الجنود، معتبرين أنه شكل خطرا عليهم. وأوضح بيان الجيش أن الرجل تجاوز ما يعرف بـ "الخط الأصفر"، الذي انسحب الجيش خلفه ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنها ليست على علم بأي ضربات بطائرات مسيرة شمال القطاع، بينما لم ترد تقارير فلسطينية فورية عن إطلاق النار في المنطقة الجنوبية.

وتأتي هذه الحوادث رغم استمرار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، ما يسلط الضوء على حالة التوتر المستمرة في غزة.