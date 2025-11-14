نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان يفتح بوابة الطاقة إلى أوروبا ويعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الربط الكهربائي بين مصر واليونان يفتح بوابة الطاقة إلى أوروبا ويعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للطاقة

يشهد قطاع الكهرباء المصري دفعة استراتيجية جديدة نحو العالمية، عقب الإعلان عن مشروع ضخم يستهدف تصدير قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات إلى أوروبا عبر الشبكة اليونانية، في خطوة تعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان، ودور القاهرة المتصاعد كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

تفاصيل الاتفاق الثلاثي

تم توقيع اتفاق تاريخي يجمع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوصفها المشغل الرئيسي للشبكة الموحدة في مصر، وشركة IPTO اليونانية المسؤولة عن تشغيل شبكة الكهرباء في اليونان، إلى جانب شركة إيليكا التابعة لمجموعة كوبلوزيس اليونانية، والتي تضطلع بتنفيذ المشروع. ويأتي هذا التعاون ليؤسس لمرحلة جديدة من الربط العابر للقارات.

أهداف المشروع ودوره الإقليمي

يستند المشروع إلى رؤية استراتيجية شاملة للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، تمهيدًا لجعل القاهرة مركزًا إقليميًا محوريًا لنقل وتبادل الطاقة بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. كما يسهم في تعزيز استقرار الشبكات، وتبادل القدرات، وضمان تأمين احتياجات الطاقة بين الأطراف المعنية.

أهمية المشروع في دعم الطاقة المتجددة

يُعد الربط المصري اليوناني بوابة رئيسية لدعم مزيج الطاقة في المنطقة، عبر زيادة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتنامية في مصر. كما يوفر المشروع فرصًا اقتصادية واسعة، نظرًا لتزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

خطة استكمال الإجراءات

وضعت الجهات المعنية خطة تنفيذ واضحة تشمل إنهاء جميع الخطوات التنظيمية والفنية المطلوبة لضمان دخول المشروع حيز التنفيذ الكامل. وتؤكد المؤشرات أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا سيكون من أهم مشروعات الطاقة في المنطقة، نظرًا لحجمه وأثره الاستراتيجي.