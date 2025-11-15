اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان
واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته، اليوم، على جنوبي لبنان، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر ميدانية، بتعرض محيط منازل المواطنين في أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة أطلقها موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رويسات العلم، مشيرة إلى عثور القوى الأمنية اللبنانية على مسيرة إسرائيلية سقطت في بلدة كفركلا.
جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته، التي تجاوزت 7 آلاف خرق جوي وأكثر من 2400 نشاط عسكري في منطقة عمليات قوات اليونيفيل جنوبي لبنان منذ نوفمبر الماضي.
