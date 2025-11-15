أخبار اليمن : الأونروا تحذّر: الأمطار تعمّق كارثة النازحين في غزة

الأونروا تحذّر: الأمطار تعمّق كارثة النازحين في غزةأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن موجة الأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة فاقمت بشكل كبير معاناة مئات آلاف العائلات النازحة، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الإغاثية الأساسية وفي مقدمتها مستلزمات المأوى.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم إن العائلات تبحث عن أي مكان يوفّر لها الحد الأدنى من الحماية، بما في ذلك الخيام المؤقتة التي غمرتها المياه خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن الحاجة ملحّة لتوفير مواد الإيواء الموجودة بالفعل لدى الأونروا، لكنها لا تستطيع توزيعها بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضافت الوكالة أن المنخفض الجوي الحالي يحمل تداعيات خطيرة على مئات آلاف النازحين، محذّرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى مستويات كارثية إذا استمرت العراقيل الإسرائيلية في وجه القوافل الإغاثية. وأشارت إلى وجود تحركات دولية متواصلة للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات دون تعطيل.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ يوم أمس قد غمرت آلاف الخيام في مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى تلف الأغطية والملابس وتدهور الوضع الصحي والمعيشي للنازحين، الذين يعيش معظمهم في ظروف قاسية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، أدى العدوان إلى تدمير نحو 92% من المباني السكنية في القطاع بشكل كلي أو جزئي، ما أجبر السكان على النزوح إلى خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، أو العودة إلى منازلهم المتصدعة رغم مخاطر الانهيار بفعل السيول.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق بالغ إزاء وضع آلاف العائلات التي أصبحت مكشوفة بالكامل أمام الأحوال الجوية القاسية، محذرًا من زيادة المخاطر الصحية وانعدام الحماية في ظل غياب المأوى الملائم.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ "آلاف الخيام دُمّرت بسبب الأمطار، والوضع كارثي في القطاع"، مضيفاً أنّ "المنظومة الخدماتية مدمّرة وعاجزة عن تقديم الخدمات لسكان القطاع".

وحذّر من أنّ استمرار هذه الظروف ينذر بكارثة إنسانية تهدّد حياة آلاف العائلات.

شبكات الصرف الصحي خارج الخدمة

بدورها، حذّرت بلدية غزة، في تصريحٍ تلفزيوني، من أنّ "شبكات تصريف الأمطار مدمّرة في القطاع، ما يتسبّب بطفح المياه العادمة".

وأوضحت أنّ "المياه العادمة والنفايات تجتاح المنازل ومراكز الإيواء"، مطالبةً بـ"تدخّل دولي عاجل لمعالجة الوضع".

كما كشفت البلدية أنّ لديها "مخطّطات لمكافحة المنخفضات الجوية ومساعدة الناس، لكن ليس لدينا معدات للقيام بذلك".

ويعيش النازحون واقعاً مأساوياً بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.