العالم اليوم - سوريا.. وزير العدل ينفي "تصريحا مفبركا" عن التحالف الدولي

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. وزير العدل ينفي "تصريحا مفبركا" عن التحالف الدولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 07:24 مساءً - نفى وزير العدل السوري، مظهر الويس، السبت، أي تصريحات منسوبة إليه تتعلق بالتنسيق بين الحكومة السورية والتحالف الدولي.

وقال الويس في منشور على منصة "إكس": "أنفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة لي لوسائل إعلامية وأؤكد أنني لم أُجْرِ أي مقابلة ولم أتحدث مع منصة The Media Line أو أي وسيلة إعلامية أخرى بشأن الموضوع المذكور".

وتابع: "نتمنى من جميع الجهات الإعلامية نقل التصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة والحذر من المنصات التي تهدف إلى مجرد السبق الإعلامي أو الفبركة وإثارة البلبلة".

وكانت منصة "ذا ميديا لاين" قد كشفت عن لقاء مع وزير العدل السوري، ونقلت عنه قوله: "إن التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" مشروع في ظل الشريعة الإسلامية، إذا التزم بمبادئ الشريعة وخدم المصلحة العامة".

ونفت الرئاسة السورية، الجمعة، وجود تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016.

وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية إن المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الشرع مع التحالف "غير صحيحة"، وأوضحت أن ما سبق لا يعدو "كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأشارت المديرية إلى أن الشرع "لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".

وأضافت أن "جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".

وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" انضمام سوريا رسميا إلى عضويته، لتصبح الشريك التسعين الملتزم بالقضاء على التنظيم.

ووصف التحالف على حسابه في منصة "إكس" الخطوة بأنها محطة مفصلية في مسار التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، وأن هذا الانضمام يهدف إلى تعزيز الجهود بين الدول الأعضاء لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.