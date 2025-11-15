العالم اليوم - اللحظة الصعبة.. أمم إفريقيا أول خطوات ليفربول لإبعاد صلاح

انتم الان تتابعون خبر اللحظة الصعبة.. أمم إفريقيا أول خطوات ليفربول لإبعاد صلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 07:24 مساءً - دعا نجم ليفربول السابق، دون هاتشيسون، فريقه السابق إلى إجراء "الحوار الصعب" مع المصري محمد صلاح، مقترحا استغلال الفترة التي سيشارك فيها مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية لتجربة اللاعب دونه.

وواجه النجم المصري سيلا من الانتقادات بعد تراجع أدائه في المباريات الأخيرة، بعد صيامه عن التهديف، وتقصيره في مجهوداته الدفاعية، إذ دعا العديد من محبي النادي إلى الاستغناء عنه، أو الجلوس معه لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وقال هاتشيسون، في مقابلة مع موقع "تيم تالك" إن التعاقدات التي قام بها "الريدز" في الصيف الماضي كانت ضرورية، معتبرا أن الثلاثي فلوريان فيرتز، وهوغو إكيتيكي، وألكساندر إيزاك، "سيبدؤون في التألق" عندما يغادر صلاح للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب في ديسمبر المقبل.

وأوضح النجم السابق، أن المدرب لن يتمكن من إشراك الثلاثي بأفضل شكل إلا بعد استبعاد صلاح من التشكيلة.

وأضاف: "المحادثة غير المريحة ستكون حول محمد صلاح، لأن هناك طريقة لدمج إكيتيكي وإيزاك في فريق واحد، لكن هذا يعني عدم وجود مكان لصلاح".

وأضاف أن هذه المحادثة ستتمحور حول "لماذا وكيف لا يمكن إدراج صلاح في الفريق".

ويرى هاتشيسون، أن فترة كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستكون اللحظة المثالية لتصور مرحلة ما بعد صلاح، والتخطيط للمستقبل، خصوصا أن اللاعب المصري، الذي جدد عقده في أبريل، سيبلغ 34 عاما بنهاية الموسم الحالي.

وأكمل: "كل فريق في الدوري الإنجليزي يتمنى امتلاك فيرتز وإيزاك وصلاح، والآن على المدرب إيجاد صيغة مناسبة لجعل هؤلاء الثلاثة يلعبون معا إلى جانب إكيتيكي".