العالم اليوم - بالفيديو.. الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 07:24 مساءً - احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده السابع والسبعين بتولي قيادة قطار كهربائي خلال الافتتاح الرسمي لمستودع سكك حديدية جديد في جنوب ويلز.

وجلس الملك لدقائق في مقعد السائق وقاد القطار، قبل أن يلتقي عددا من موظفي هيئة النقل في ويلز ممن شاركوا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

يأتي عيد ميلاد الملك هذا العام بعد سلسلة من الأحداث الشخصية والعامة البارزة، التي وصف بعضها بالصعب والتاريخي في آن واحد.

فقد شُخِّص تشارلز في مطلع العام الماضي بنوع غير معلن من السرطان، وما زال يواصل برنامج علاجه المنتظم، الذي يُعتقد أنه يشمل جلسة أسبوعية.

كما شهدت العائلة الملكية فضيحة طاولت شقيقه أندرو ماونتباتن-ويندسور، دوق يورك السابق، على خلفية صلاته بالمموّل المدان بجرائم استغلال قُصَّر، جيفري إبستين، وهو ما انتهى بقيام تشارلز بسحب ألقابه منه وإنهاء دوره في الحياة العامة.