بعد المشروع الروسي..حق الفيتو يهدد خطة ترامب في غزة

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرارين مختلفين، حول قطاع غزة، إلىمجلس الأمن الدولي، ما سبب مواجهة بين القوى التي تملك حق النقض، الفيتو في المجلس، فيما قال دبلوماسيون إن التصويت قد يكون في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.

ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى تأمين خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس: "ندعو مجلس الأمن إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتمهيد الطريق نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدعم هذا القرار".

وأضاف البيان أن "محاولات إثارة الخلاف الآن" ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة.

وأيدت مصر، وقطر، والإمارات، وباكستان، والسعودية، والأردن، وتركيا المسودة الأمريكية بشكل علني. ورغم ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار يتضمن الاعتراف بفلسطين دولةً. وأشارت الصين إلى أنها مستعدة لدعم المسودة الروسية.

وتتمتع روسيا، والصين، والولايات المتحدة، إضافة إلى بريطانيا، وفرنسا بحق النقض في المجلس، ما يعني رفض إقرار أي قرار تصوت ضده.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دفعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لإصدار تفويض من مجلس الأمن لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في غزة. وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة، نزع سلاح حماس بالإضافة إلى نشر قوة دولية، لتثبيت الأوضاع، وإدارة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين.